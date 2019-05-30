Bursa'nın Gemlik ilçesinde sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın cenazesinde; tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar, cenazede olduklarını unuttu. Cenaze namazının ardından Eşref Kolçak'ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek isteyen insanlar nedeniyle ilerleyemedi. Usta sanatçının cenazesine sanatçı dostları Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Berhan Şimşek, Türkan İnanoğlu ve çok sayıda seveni katıldı. Eşref Kolçak'ın cenazesi, uzun süren bekleyişin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı'nda götürülerek eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi. Harun Kolçak'ın cenazesinde de benzer bir olay meydana gelmişti ve usta sanatçı olayı şu sözlerle anlatmıştı: O insanların bu kadar terbiyesiz olacağını ben tahmin etmedim. Düşünebiliyor musunuz, cenazeye gelmiş biri bana "Başka hangi artistler gelecek, resim çektireceğiz" diye sordu. Bu nasıl bir insanlıktır! Evladımı mezara defnediyorum, gelmiş artistleri soruyorlar. Mezarlıktan kaçtım desem yalan olmaz. Bir yere kadar tahammül ettim. Bir yerden sonra patlayacaktım artık. Ben evladımı kaybetmişim, bana sorduğu lafa bak!..
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