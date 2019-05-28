Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak’a duygusal veda!

Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'ın vefatı, dostlarını yasa boğdu. Bir süre önce kendi mezar taşını da yaptıran Kolçak, ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek. Yeşilçam'ın yıldız isimleri, duygusal mesajlarıyla Eşref Kolçak'a veda etti.

28.05.2019 14:12 - Son Güncelleme: 28.05.2019 14:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





