Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak’a duygusal veda!
Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'ın vefatı, dostlarını yasa boğdu. Bir süre önce kendi mezar taşını da yaptıran Kolçak, ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek. Yeşilçam'ın yıldız isimleri, duygusal mesajlarıyla Eşref Kolçak'a veda etti.
28.05.2019 14:12
- Son Güncelleme: 28.05.2019 14:12
Bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ustası Eşref Kolçak bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Kolçak, ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek. İşte Eşref Kolçak'ın hayatına dair bilgiler ve dostlarından gelen veda mesajları!
DİĞER GALERİLER