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Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak’a duygusal veda!

Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'ın vefatı, dostlarını yasa boğdu. Bir süre önce kendi mezar taşını da yaptıran Kolçak, ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek. Yeşilçam'ın yıldız isimleri, duygusal mesajlarıyla Eşref Kolçak'a veda etti.

28.05.2019 14:12 - Son Güncelleme: 28.05.2019 14:12
Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak’a duygusal veda!

Bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ustası Eşref Kolçak bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Kolçak, ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek. İşte Eşref Kolçak'ın hayatına dair bilgiler ve dostlarından gelen veda mesajları!

Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak’a duygusal veda!

HÜLYA KOÇYİĞİT

Şimdi oğluna kavuştun. Ah canım Eşref abim...

Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak’a duygusal veda!

EDİZ HUN

Eşini ve oğlunu kaybetti, büyük darbelere göğüs gerdi.

Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak’a duygusal veda!

FİLİZ AKIN

Çalışarak ölmek istiyordu ve bunu yapabildi.

Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak’a duygusal veda!

TÜRKAN ŞORAY

Sinemadan hiç kopmadı, tutkusu hiç bitmedi.

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