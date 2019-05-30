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  • 30.05.2019
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’un sevgilisi ’ya şok! "..."

kaleci ’un model sevgilisi ’ya şok! Thomalla’yı kıskanan Karius’un kadın hayranları ünlü modelin aracına boyayla ‘’ yazdı.

Ezik yenge


Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un kadın hayranları, model sevgilisi Sophia Thomalla'ya savaş açtı. Loris'in kadın fanları, Alman modelin lüks aracına sprey boyayla İngilizce "Ezik" diye yazdı.

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