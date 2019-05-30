Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un kadın hayranları, model sevgilisi Sophia Thomalla'ya savaş açtı. Loris'in kadın fanları, Alman modelin lüks aracına sprey boyayla İngilizce "Ezik" diye yazdı.
- Saklambaç
- 30.05.2019
- Gazete
Loris Karius’un sevgilisi Sophia Thomalla’ya şok! "Ezik..."
Alman kaleci Loris Karius’un model sevgilisi Sophia Thomalla’ya şok! Thomalla’yı kıskanan Karius’un kadın hayranları ünlü modelin aracına boyayla ‘Ezik’ yazdı.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un kadın hayranları, model sevgilisi Sophia Thomalla'ya savaş açtı. Loris'in kadın fanları, Alman modelin lüks aracına sprey boyayla İngilizce "Ezik" diye yazdı.
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