Usta sinema sanatçısı 92 yaşındaki Eşref Kolçak, önceki gün vefat etti. Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak'ın ölümünün ardından 9 yıl önce kaybettiği eşi Özcan Kolçak'ın Bursa'nın Gemlik ilçesindeki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırdı.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK
Sağlığında verdiği bir röportajında, "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim" ifadelerini kullanan Kolçak'ın vasiyeti yerine getirilecek. Önceki gün 17.00 sularında Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medyada trend topic olan Kolçak'la ilgili yorumlar çok duygusaldı:
EN zor günümde yanımdaydın Eşref hocam. Mekanın cennet olsun.
EY gidi adam gibi adam. Mekanın cennet olsun.
KOMŞUMUZDU, çok iyi yürekliydi. Oğlunu kaybettikten sonra yaşama sevinci bitmişti.
AĞLATTIN bizi koca adam.
OĞLUNLA cennette buluşursun inşallah.
Filmlerdeki oyunculuğuyla hayranlık uyandıran Eşref Kolçak, Gemlik'te eşinin yanına defnedilecek.
EŞREF KOLÇAK KİMDİR?
28 Ocak 1927 tarihinde Erzurum İspir'de doğdu. Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise sonrasında Hateme adını alan Rus kökenli Katya'dır. 1941 yılında İstanbul'a geldi ve Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nde eğitim gördü. Tesfiyecilik, marangozluk okuyarak, marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. 1944 yılında Atilla Revü Opereti'nde tiyatroya başladı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa adım attığı film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı "Fedakar Ana" filmi olmuştur. 1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak izleyenlerin karşısına çıktı. Bir Şoförün Gizli Defteri, Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti önemli filmlerinden bazılarıdır. Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK
Sağlığında verdiği bir röportajında, "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim" ifadelerini kullanan Kolçak'ın vasiyeti yerine getirilecek. Önceki gün 17.00 sularında Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medyada trend topic olan Kolçak'la ilgili yorumlar çok duygusaldı:
EN zor günümde yanımdaydın Eşref hocam. Mekanın cennet olsun.
EY gidi adam gibi adam. Mekanın cennet olsun.
KOMŞUMUZDU, çok iyi yürekliydi. Oğlunu kaybettikten sonra yaşama sevinci bitmişti.
AĞLATTIN bizi koca adam.
OĞLUNLA cennette buluşursun inşallah.
Filmlerdeki oyunculuğuyla hayranlık uyandıran Eşref Kolçak, Gemlik'te eşinin yanına defnedilecek.
EŞREF KOLÇAK KİMDİR?
28 Ocak 1927 tarihinde Erzurum İspir'de doğdu. Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise sonrasında Hateme adını alan Rus kökenli Katya'dır. 1941 yılında İstanbul'a geldi ve Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nde eğitim gördü. Tesfiyecilik, marangozluk okuyarak, marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. 1944 yılında Atilla Revü Opereti'nde tiyatroya başladı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa adım attığı film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı "Fedakar Ana" filmi olmuştur. 1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak izleyenlerin karşısına çıktı. Bir Şoförün Gizli Defteri, Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti önemli filmlerinden bazılarıdır. Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.
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