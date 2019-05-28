Soyadı mağduru

Geçtiğimiz günlerde 2. teklisi 'Hayat Bazen' isimli şarkısını çıkartan Asiye Palu, soyadının mağduru oldu. Müge Anlı'nın atv ekranlarından ortaya çıkardığı "Palu Ailesi" ile aynı soyadı taşıyan şarkıcı, sosyal medyada mesaj yağmuruna tutuldu. Asiye Palu, "Hayattaki şanssızlığım onlarla anılmak oldu" dedi.
- Saklambaç
- 28.05.2019
- Gazete
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