Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.05.2019
  • Gazete

Soyadı mağduru

Soyadı mağduru
Geçtiğimiz günlerde 2. teklisi 'Hayat Bazen' isimli şarkısını çıkartan Asiye Palu, soyadının mağduru oldu. Müge Anlı'nın atv ekranlarından ortaya çıkardığı "Palu Ailesi" ile aynı soyadı taşıyan şarkıcı, sosyal medyada mesaj yağmuruna tutuldu. Asiye Palu, "Hayattaki şanssızlığım onlarla anılmak oldu" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSoyadı mağduru
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri