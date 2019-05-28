Rapçi Ben Fero'nun "Demet Akalın" isimli şarkısı klibiyle de gündem oldu. Klipte Akalın'la birlikte kamera karşısına geçen genç rapçinin imajı tepki çekti. Marka tutkunu Demet Akalın, gibi tepeden tırnağa Gucci marka giyen şarkıcıya "Ayaklı reklam olmuşsun" esprileri yapıldı.