vatandaş, ailesiyle bir arada olmanın keyfiniyaşayacakkenkatacak. Bayramda Türkiye'nin dört biryanı ile Kıbrıs'ta sahne alacak ünlü isimlerin sahneücretleri belli oldu. Yaklaşık 2-3sahnede kalarak ceplerini dolduracakisimler arasındaolacak.Kıbrıs Çeşme Avusturya