Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda vatandaş, ailesiyle bir arada olmanın keyfini yaşayacakken ünlü sanatçılar, servetlerine servet katacak. Bayramda Türkiye'nin dört bir yanı ile Kıbrıs'ta sahne alacak ünlü isimlerin sahne ücretleri belli oldu. Yaklaşık 2-3 sahnede kalarak ceplerini dolduracak isimler arasında en kazançlı şarkıcı Hadise olacak.
HADİSE - 750 BİN LİRA
Kıbrıs Çeşme Avusturya
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