Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.05.2019
  • Gazete

'den 'nda rekor gelir! Tam 750 bin...

’ndaki konser yağmuru, şarkıcıları zengin edecek. ; vereceği üç ayrı konserden tam 750 bin TL’yi cebine koyarak bayramın en kazançlı ismi olacak. Onu ise 650 bin TL ile ile izliyor...




Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda vatandaş, ailesiyle bir arada olmanın keyfini yaşayacakken ünlü sanatçılar, servetlerine servet katacak. Bayramda Türkiye'nin dört bir yanı ile Kıbrıs'ta sahne alacak ünlü isimlerin sahne ücretleri belli oldu. Yaklaşık 2-3 sahnede kalarak ceplerini dolduracak isimler arasında en kazançlı şarkıcı Hadise olacak.

HADİSE - 750 BİN LİRA

Kıbrıs Çeşme Avusturya

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHadise'den Ramazan Bayramı'nda rekor gelir! Tam 750 bin...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri