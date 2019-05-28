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  • 28.05.2019
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Fenomen bebekler! ’ın kızının takipçi sayısı 572 bine ulaştı

Sosyal medya çılgınlığı ‘Pes’ dedirtti. Tenisçi ’ın kızının takipçi sayısı 572 bine, oyuncak bebeğin ise 128 bine yükseldi...

Fenomen bebekler
Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams, geçen yaz kızı Alexis Olympia'yı kucağına aldı. O günlerde hem yavrusuna hem de kızının oyuncak bebeği Qai Qai adına 'da hesap açtı. Williams'ın kızının takipçi sayısı 572 bine ulaştı.



Oyuncak bebeğin hayran sayısı ise 128 bini aştı. Bu durum herkesi şaşırttı...

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