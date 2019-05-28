Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams, geçen yaz kızı Alexis Olympia'yı kucağına aldı. O günlerde hem yavrusuna hem de kızının oyuncak bebeği Qai Qai adına Instagram'da hesap açtı. Williams'ın kızının takipçi sayısı 572 bine ulaştı.
Oyuncak bebeğin hayran sayısı ise 128 bini aştı. Bu durum herkesi şaşırttı...
Oyuncak bebeğin hayran sayısı ise 128 bini aştı. Bu durum herkesi şaşırttı...
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