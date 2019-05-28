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  • 28.05.2019
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memleket sevdasını konuşturdu! 5 milyon liralık hediye...

’nin Türk yıldızı , yeşil sahalardaki başarısını aile hayatına da taşıdı. Yıldız futbolcu, ailesine memleketi ’de geniş bir zeytinlik ve ev armağan etti.



İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, bir kez daha aile ve memleket sevdasını konuşturdu. Daha önce memleketi Balıkesir'in Dursunbey Belediyesi'ne engelli taşıma aracı hediye eden ve buraya yatırımlar yapan yıldız futbolcu, bu kez ailesi için kesenin ağzını açtı. 28 yaşındaki İlkay Gündoğan, ligin bitmesiyle soluğu Türkiye'de aldı.

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