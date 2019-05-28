İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, bir kez daha aile ve memleket sevdasını konuşturdu. Daha önce memleketi Balıkesir'in Dursunbey Belediyesi'ne engelli taşıma aracı hediye eden ve buraya yatırımlar yapan yıldız futbolcu, bu kez ailesi için kesenin ağzını açtı. 28 yaşındaki İlkay Gündoğan, ligin bitmesiyle soluğu Türkiye'de aldı.
- Saklambaç
- 28.05.2019
- Gazete
İlkay Gündoğan memleket sevdasını konuşturdu! 5 milyon liralık hediye...
Manchester City’nin Türk yıldızı İlkay Gündoğan, yeşil sahalardaki başarısını aile hayatına da taşıdı. Yıldız futbolcu, ailesine memleketi Balıkesir’de geniş bir zeytinlik ve ev armağan etti.
İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, bir kez daha aile ve memleket sevdasını konuşturdu. Daha önce memleketi Balıkesir'in Dursunbey Belediyesi'ne engelli taşıma aracı hediye eden ve buraya yatırımlar yapan yıldız futbolcu, bu kez ailesi için kesenin ağzını açtı. 28 yaşındaki İlkay Gündoğan, ligin bitmesiyle soluğu Türkiye'de aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.