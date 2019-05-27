Darphane İrem (Kuytu köşe)

Kısa süre önce 'Meftun' adlı single'ını çıkaran İrem Derici, yakında ise 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla gündeme gelecek. Derici'nin, prodüktörlüğünü ünlü iletişimci Özgür Aras'ın yaptığı yeni projesinde Kenan Doğulu'nun 'Kurşun Adres Sormaz ki' ve Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkıları da yer alacak. Bu arada bu iki önemli isim, şarkılarından bir kuruş bile almayıp Derici'ye hediye etmiş. Muhteşem bir 90'lar projesini yakında çıkarmaya hazırlanan İrem Derici'nin şimdiden beach'lerde de kapalı gişe oynadığını öğrendim. Sahnelerine bayramda start verecek olan popçu; Çeşme, Bodrum, Ayvalık, Antalya ve yurt dışı olmak üzere 2 buçuk aylık programda 35 anlaşma imzalamış. Sahne başına 40 bin lira kazanan ve 90'lar konseptli partiler yapacak olan Derici, bu yaz da 1 milyon 400 bin lirayı cebe indirecek.