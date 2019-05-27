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  • 27.05.2019
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'tan dayısı 'a saygı duruşu

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı , rol gereği merhum dayısı ve usta şair ’ın şiirini okudu...

Dayıya saygı duruşu
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Fekeli' karakterine hayat veren Kerem Alışık'tan aynı zamanda dayısı olan Attila İlhan'a selam! Son bölümde Fekeli, Hünkâr'a Attila İlhan'ın "Üçüncü Şahsın Şiiri"ni okudu.

Dizinin daha önceki bölümlerinde çeşitli sahnelerde babası Sadri Alışık'a selam yollayan Fekeli karakterinin oyuncusu Alışık, bu kez de merhum dayısı Attila İlhan'ı selamlamış oldu.



Usta şair, 2005 yılında hayatını kaybetti.

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