ilköğretim düzeyindeki öğrencilerinden kurulu ilk ve tek filarmoni orkestrası olan 'önceki akşam2 bin 500 davetliye müzik ziyafeti sundu. Orkestra şefliğiniyaptığı konser programında, Kubat ve Bilfen öğrencilerinin beraber seslendirdikleritürküleri büyük alkış aldı.Orkestra öğrencilerininkonuşturduğu gece, akıllardan silinmeyecekanlara sahne oldu. Şimdiye kadar sayısızödül aldığını söyleyen Kubat, şöyle dedi:Türküler yayıldıkça daha mutlu olduğunu vebu organizasyon için iki gündür heyecandanuyuyamadığını söyleyen Kubat, asıl alkışıöğrencilerin ve onları sanata yönlendirenailelerinin hak ettiğini söyledi.Bugüne kadar birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan öğrencilere bu sene eşlik eden isim, Kubat'tı.