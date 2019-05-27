Türkiye'nin ilköğretim düzeyindeki öğrencilerinden kurulu ilk ve tek filarmoni orkestrası olan 'Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu', önceki akşam Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2 bin 500 davetliye müzik ziyafeti sundu. Orkestra şefliğini Bilfen Müzik Öğretmeni Atilla Azizi'nin yaptığı konser programında, Kubat ve Bilfen öğrencilerinin beraber seslendirdikleri 'Gesi Bağları', 'Fidayda', 'Ah Yalan Dünya' ve 'Gönül Dağı' türküleri büyük alkış aldı.
'HEYECANDAN UYUYAMADIM'
Orkestra öğrencilerinin bağlama, keman, gitar, flüt, klarnet, obua ve çellolarını konuşturduğu gece, akıllardan silinmeyecek anlara sahne oldu. Şimdiye kadar sayısız ödül aldığını söyleyen Kubat, şöyle dedi: "En güzel ödül, Bilfenli öğrencilerle bu güzel geceyi birlikte gerçekleştirmek." Türküler yayıldıkça daha mutlu olduğunu ve bu organizasyon için iki gündür heyecandan uyuyamadığını söyleyen Kubat, asıl alkışı öğrencilerin ve onları sanata yönlendiren ailelerinin hak ettiğini söyledi.
KUBAT'TAN ALKIŞLIK SÖZLER
Bugüne kadar birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan öğrencilere bu sene eşlik eden isim, Kubat'tı.
'HEYECANDAN UYUYAMADIM'
Orkestra öğrencilerinin bağlama, keman, gitar, flüt, klarnet, obua ve çellolarını konuşturduğu gece, akıllardan silinmeyecek anlara sahne oldu. Şimdiye kadar sayısız ödül aldığını söyleyen Kubat, şöyle dedi: "En güzel ödül, Bilfenli öğrencilerle bu güzel geceyi birlikte gerçekleştirmek." Türküler yayıldıkça daha mutlu olduğunu ve bu organizasyon için iki gündür heyecandan uyuyamadığını söyleyen Kubat, asıl alkışı öğrencilerin ve onları sanata yönlendiren ailelerinin hak ettiğini söyledi.
KUBAT'TAN ALKIŞLIK SÖZLER
Bugüne kadar birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan öğrencilere bu sene eşlik eden isim, Kubat'tı.
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