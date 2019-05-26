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  • 26.05.2019
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, 'ye ‘' şarkısının klibinde oynamayı teklif etti

Yıllar önce ’ne atan , şimdi de ezeli düşmanına zeytin dalı uzattı. Demirel, Ataizi’ne ‘ şarkımın klibinde oyna’ dedi.

Hande'ye şok teklif
Sevda Demirel'den ezeli düşmanı Hande Ataizi'ye şok teklif! 20 yıl önce canlı yayında tartıştığı Ataizi'ne "Ne dedin sen?" diyerek atan Demirel, magazin tarihine geçmişti.



Bu olay hafızalardan silinmezken Demirel'den sürpriz hamle geldi. Şarkıcı, Ataizi'ne 'Sevda Tokadı' şarkısının klibinde oynaması için sosyal medyada teklifte bulundu: "Zaman değişti. Eski hırslarımız kalmadı. Bence klibimde oynamalısın."



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