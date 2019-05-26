'Hercai' zirveye ambargo koydu!

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi 'Hercai' geleneğini bozmadı. Reytinglerin zirvesine yerleşen dizi, önceki akşam da rakiplerini solladı. Başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün yer aldığı dizi, yeni bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 11.36 izlenme oranı ve yüzde 28.80 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 8.68 izlenme oranı ve yüzde 22.86 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci oldu.