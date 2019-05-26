Ha gayret Larissa

Sempatik çift Larissa ile eşi Burak Gacemer, Fransa tatilinde de kural bozmadı. Gittikleri her yerde neşeli karelere imza atan ikili, önceki gün Paris'te de işbaşındaydı. Spor eğitmeni eşiyle Eyfel Kulesi'ni ziyaret eden Brezilyalı model, kulenin ayaklarını taşır gibi verdiği bu pozla takipçilerini gülümsetti.
- Saklambaç
- 26.05.2019
- Gazete
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