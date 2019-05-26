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  • 26.05.2019
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Ha gayret Larissa

Ha gayret Larissa
Sempatik çift Larissa ile eşi Burak Gacemer, tatilinde de kural bozmadı. Gittikleri her yerde neşeli karelere imza atan ikili, önceki gün 'te de işbaşındaydı. Spor eğitmeni eşiyle Eyfel Kulesi'ni ziyaret eden Brezilyalı model, kulenin ayaklarını taşır gibi verdiği bu pozla takipçilerini gülümsetti.

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