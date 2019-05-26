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  • 26.05.2019
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lı minikleri sevindirdi

Mutluluk yolladı

Bundan 5 yıl önce 16 yaşındaki oğlu Alp'i kaybetmenin acısını yaşayan Begüm Şen, oğlunun adını iyilikle yaşatıyor. Sosyetik güzel, 16 Mayıs'ta ölüm yıldönümü olan oğlunun anısına Mutluluğun Adresi Derneği'ne bağış yapıp 'daki çocukları sevindirdi. Afrikalı minikler de Şen'e ellerinde pankartlarla sosyal medyada teşekkür etti.




Begüm Hanım, oğlunun başlattığı Alp Şen İyilik Vakfı'nın projelerini de sürdürüyor.

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