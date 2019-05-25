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  • 25.05.2019
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Yenge sahaya çıkıyor

Yapım şirketi kuran Fenerbahçeli ’in eşi, ‘Krampon’ adlı filminin afişini yayınladı. Zeynep Sever, eşinden ilham alarak çektiği ve efsane futbolcuları anlatacağı film için ‘Düdük çaldı’ dedi.

Fenerbahçeli kaleci 'in güzel eşi , hayatının en heyecanlı süreçlerinden birinin sonuna geldi... Güzel yenge, geçen yaz Sinema Televizyon Bölümü'nü bitirdikten sonra 'Daire Production' adlı bir yapım şirketi kurmuştu.



İlk filmi 'Krampon'un hazırlıklarını tamamlayan adlı Zeynep Sever Demirel, yapım şirketinin resmi hesabından 'Krampon'un afişini de paylaşarak şöyle dedi: "'de benzeri yapılmamış bir projenin yapımına çok yakında başlıyoruz. Efsanevi futbolcuların zorlu başarı hikayelerinden yola çıkarak Krampon'un içten hikayesine ulaştık. Düdük çaldı..."



2010'dan beri evli olan Demirel çiftinin, Yade ve Yeda isminde iki kız çocukları bulunuyor.

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