Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.05.2019
  • Gazete

Sosyete heyecanı

Kardashian ailesinin estetisyeni Dr. , ’da... Sosyete, bu haberi alır almaz ünlü doktorun yanına koştu.

Sosyete heyecanı
Amerikalı oyuncu ve televizyon programcısı Kim Kardashian başta olmak üzere ailenin estetisyeni olarak ünlenen dünyaca ünlü estetik cerrahı Dr. , özel bir davetle 'a geldi. Ünlü doktor, aralarında Kayalar ve Şebnem Dinçgör'ün de olduğu isimlerle buluştu. Estetik konusunda kadınların çok aceleci olduğunu belirten Dr. Simon Ourian, "Öncelikli olarak her estetik operasyon kişiye göre özeldir. O nedenle beğendiğiniz kişiye benzemekten çok, sizin için eksi olan bölgeleri önemsemelisiniz" dedi. ABD'de her açıklaması olay olan Dr. Ourian ile tanıştığı için mutlu olduğunu belirten Siren Ertan Kayalar şöyle konuştu: O gerçekten çok özel biri. Bazı konularda tavsiyeler aldık.



Ünlü estetisyen Simon Ouiran ve eşi, 'na övgüler yağdırdı. Dünyanın birçok kentine gittiğini ancak İstanbul Havalimanı'nın eşsiz olduğunu belirten Ouiran sosyal medya hesabından da bir kare havalimanı fotoğrafı paylaşarak, "Burası çok özel" yorumunu yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSosyete heyecanı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri