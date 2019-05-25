Sosyete heyecanı

Amerikalı oyuncu ve televizyon programcısı Kim Kardashian başta olmak üzere ailenin estetisyeni olarak ünlenen dünyaca ünlü estetik cerrahı Dr. Simon Ourian, özel bir davetle İstanbul'a geldi. Ünlü doktor, aralarında Siren Ertan Kayalar ve Şebnem Dinçgör'ün de olduğu isimlerle buluştu. Estetik konusunda kadınların çok aceleci olduğunu belirten Dr. Simon Ourian, "Öncelikli olarak her estetik operasyon kişiye göre özeldir. O nedenle beğendiğiniz kişiye benzemekten çok, sizin için eksi olan bölgeleri önemsemelisiniz" dedi. ABD'de her açıklaması olay olan Dr. Ourian ile tanıştığı için mutlu olduğunu belirten Siren Ertan Kayalar şöyle konuştu: O gerçekten çok özel biri. Bazı konularda tavsiyeler aldık.
Ünlü estetisyen Simon Ouiran ve eşi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı. Dünyanın birçok kentine gittiğini ancak İstanbul Havalimanı'nın eşsiz olduğunu belirten Ouiran sosyal medya hesabından da bir kare havalimanı fotoğrafı paylaşarak, "Burası çok özel" yorumunu yaptı.
Ünlü estetisyen Simon Ouiran ve eşi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı. Dünyanın birçok kentine gittiğini ancak İstanbul Havalimanı'nın eşsiz olduğunu belirten Ouiran sosyal medya hesabından da bir kare havalimanı fotoğrafı paylaşarak, "Burası çok özel" yorumunu yaptı.
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