Survivor yarışmasındaki şampiyonluklarıyla adından söz ettiren Turbo lakaplı Turabi Çamkıran, ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge'a (Meydan Okuma) da damga vurdu... Üç kez katıldığı Survivor'da iki kez birinci olan Turabi, The Challenge programında şampiyon olarak büyük ödülü kazandı. 750 bin doları (yaklaşık 5 milyon TL) cebine attı.
Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Turabi şu ifadeleri kullandı: "Türk olmak zordur, Dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk'le savaşırsın. Birçok ülkelerin yarıştığı dünyalar savaşında Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum. Benim için yarıştan çok bir onur meselesiydi. Her ne olursa olsun omzuna Türkiye bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni iki şampiyonluğumun olmasıdır..."
10 PARMAĞINDA 10 MARİFET
Mersin doğumlu olan Turabi, bugüne kadar tekvando, boks ve muay thai sporlarıyla ilgilendi. Başarılı sporcu bir dönem oyunculuk da yaptı.
Turabi, final etabındanki zorlu parkurları başarıyla tamamladı.
Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Turabi şu ifadeleri kullandı: "Türk olmak zordur, Dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk'le savaşırsın. Birçok ülkelerin yarıştığı dünyalar savaşında Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum. Benim için yarıştan çok bir onur meselesiydi. Her ne olursa olsun omzuna Türkiye bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni iki şampiyonluğumun olmasıdır..."
10 PARMAĞINDA 10 MARİFET
Mersin doğumlu olan Turabi, bugüne kadar tekvando, boks ve muay thai sporlarıyla ilgilendi. Başarılı sporcu bir dönem oyunculuk da yaptı.
Turabi, final etabındanki zorlu parkurları başarıyla tamamladı.
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