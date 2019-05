yarışmasındaki şampiyonluklarıyla adından söz ettirenlakaplı ABD 'nin en çok izlenen yarışması The Challenge 'a (Meydan Okuma) da damga vurdu... Üç kez katıldığı Survivor'da iki kez birinci olan Turabi, The Challenge programında şampiyon olarak büyük ödülü kazandı.(yaklaşık 5 milyon TL) cebine attı.Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Turabi şu ifadeleri kullandı: "Birçok ülkelerin yarıştığı dünyalar savaşında Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum. Benim için yarıştan çok bir onur meselesiydi. Her ne olursa olsun omzunaBu yarışa sunulmamın en büyük nedeni iki şampiyonluğumun olmasıdır..." Mersin doğumlu olan Turabi, bugüne kadar tekvando, boks ve muay thai sporlarıyla ilgilendi. Başarılı sporcu bir dönem oyunculuk da yaptı.Turabi, final etabındanki zorlu parkurları başarıyla tamamladı.