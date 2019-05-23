Turabi Çamkıran Amerika'da katıldığı yarışmada şampiyon oldu! Hakkındaki bu gerçek çok konuşuldu
Sosyal medya Turabi Çamkıran'u konuşuyor. Daha önce katıldığı bir yarışma programından 2 milyon TL kazanan Turabi Çamkıran, Amerika'nın en çok izlenen programlarından biri olan The Challenge'da da şampiyon oldu. Turabi Çamkıran katıldığı bu yarışmadan 5 milyon TL kazandı. 31 yaşındaki Turabi Çamkıran'ın Amerika'daki bu şampiyonluğu sonrası geçmişine dair bu gerçek yeniden gün yüzüne çıktı. İşte Turabi hakkındaki şaşırtan o gerçek.
23.05.2019 15:24
- Son Güncelleme: 23.05.2019 15:39
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