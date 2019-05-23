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Turabi Çamkıran Amerika'da katıldığı yarışmada şampiyon oldu! Hakkındaki bu gerçek çok konuşuldu

Sosyal medya Turabi Çamkıran'u konuşuyor. Daha önce katıldığı bir yarışma programından 2 milyon TL kazanan Turabi Çamkıran, Amerika'nın en çok izlenen programlarından biri olan The Challenge'da da şampiyon oldu. Turabi Çamkıran katıldığı bu yarışmadan 5 milyon TL kazandı. 31 yaşındaki Turabi Çamkıran'ın Amerika'daki bu şampiyonluğu sonrası geçmişine dair bu gerçek yeniden gün yüzüne çıktı. İşte Turabi hakkındaki şaşırtan o gerçek.

23.05.2019 15:24 - Son Güncelleme: 23.05.2019 15:39
Turabi Çamkıran Amerika'da katıldığı yarışma şampiyon oldu! Hakkındaki bu gerçek çok konuşuldu

Daha önce 2 kere katıldığı yarışma programından şampiyon olarak ayrılan Turabi Çamkıran, ABD'nin en çok izlenen yarışma programı The Challenge'a katıldı ve burada da şampiyon oldu.

Turabi Çamkıran Amerika'da katıldığı yarışma şampiyon oldu! Hakkındaki bu gerçek çok konuşuldu

ÖDÜL 750 BİN DOLAR

Turabi şampiyonluk sonrası 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) ödülün sahibi oldu. Herkes Turabi Çamkıran'ın bu parayla ne yapacağını merak ediyordu. Turabi Çamkıran büyük ödülü ne yapacağını açıkladı.

Turabi Çamkıran Amerika'da katıldığı yarışma şampiyon oldu! Hakkındaki bu gerçek çok konuşuldu

PARA ÖDÜLÜNÜ ANNESİNE VERECEK

Turabi Çamkıran, 2. Sayfa programına açıklama yaparak kazandığı parayı teslim aldığında hiç dokunmadan annesine vereceğini söyledi.

Turabi Çamkıran Amerika'da katıldığı yarışma şampiyon oldu! Hakkındaki bu gerçek çok konuşuldu

NEREDEN NEREYE...

Katıldığı yarışma programı ile şöhreti yakalayan Turabi Çamkıran'ın hikayesi şaşırtan cinsten. Şimdilerde katıldığı yarışma programalarından kazandıkları ile çok konuşulan Turabi Çamkıran'ın eski mesleği sizi çok şaşırtacak.

Turabi Çamkıran Amerika'da katıldığı yarışma şampiyon oldu! Hakkındaki bu gerçek çok konuşuldu

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

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