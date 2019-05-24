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  • 24.05.2019
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Moby, ile sevgili olduklarını açıkladı

Amerikalı şarkıcı Moby bombayı patlattı. Moby, anılarını kaleme aldığı ‘’ adlı ikinci otobiyografi kitabında, Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu ile bir zamanlar kısa süreliğine sevgili olduklarını kaleme aldı.

İşte o fotoğraf
Amerikalı şarkıcı Moby bombayı patlattı. Moby, anılarını kaleme aldığı '' adlı ikinci otobiyografi kitabında, Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu ile bir zamanlar kısa süreliğine sevgili olduklarını kaleme aldı. Tepkiler alan Moby geri adım atmadı. Hatta Portman da bu iddianın doğru olmadığını söyledi. Ancak Portman, Harper's Bazaar dergisinin edisyonuna verdiği röportajda bu iddiayı reddederek, "Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğum bir sırada yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını" dedi. Bunun üzerine şarkıcı Moby, Instagram hesabından ikilinin bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: Natalie Portman'ın hiç çıkmadığımızı söylemesi beni şaşırttı, çünkü aslında çıktık. 1999'da kısa bir süre çıktıktan sonra yıllarca arkadaş kaldık...



Moby, "Natalie herz aman çok özel biriydi. Onunla aşk yaşamak ise bir rüyaydı" dedi.

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