Arsenalli yıldız Mesut Özil'le Amine Gülşe, düğün hazırlıklarını büyük bir gizlilik içinde yürütüyor. 7 Haziran'da İstanbul'daki Four Seasons Hotel Bosphorus'ta dünyaevine girecek olan gözde çift, önceki gün davetiyeleri dağıtmaya başladı. Düğünün detaylarıyla ilgili konuşmaktan kaçınan futbolcu ile güzel oyuncu, konuşulanlara göre davetlileri ağızlarını sıkı tutmaları konusunda uyardı.
- Saklambaç
- 24.05.2019
- Gazete
Mesut Özil ve Amine Gülşe, düğün hazırlıklarını büyük bir gizlilik içerisinde yürütüyor
7 Haziran'da evlenecek olan Mesut Özil ile Amine Gülşe, düğün detaylarıyla ilgili tıp oynuyor. İkili, Boğaz’daki görkemli düğünün, davetiyesi dahil hiçbir ayrıntısının açığa çıkmaması için dostlarını tembihledi.
Arsenalli yıldız Mesut Özil'le Amine Gülşe, düğün hazırlıklarını büyük bir gizlilik içinde yürütüyor. 7 Haziran'da İstanbul'daki Four Seasons Hotel Bosphorus'ta dünyaevine girecek olan gözde çift, önceki gün davetiyeleri dağıtmaya başladı. Düğünün detaylarıyla ilgili konuşmaktan kaçınan futbolcu ile güzel oyuncu, konuşulanlara göre davetlileri ağızlarını sıkı tutmaları konusunda uyardı.
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