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  • 24.05.2019
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‘Leather & Fur ’a ve Çağla Şıkel damgası

’daki ‘Leather & Fur ’a Brezilyalı model ile Çağla Şıkel damga vurdu. Anne olan güzel mankenler, kusursuz fizikleriyle büyüledi.

Ana kraliçeler
Önceki gün Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen 'Leather & Fur Fashion Show'a yıldız yağdı. Şovun açılış defilesinde Victoria's Secret meleği Brezilyalı model Ana Beatriz Barros podyuma çıktı. Geçen yıl oğlunu kucağına aldıktan sonra ilk kez podyumda yürüyen Beatriz'e 'Türk melek' Çağla Şıkel de eşlik etti. Barros ile 40 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, herkesi büyüledi.



Türkiye aşkını her zaman dile getiren ve ay-yıldızlı bir dövmesi olan 36 yaşındaki Barros, "Bir dahaki sefere Türkçe kelimeler öğrenmiş olarak gelmek istiyorum. İstanbul, en favori şehirlerimden biri. Türk yemeklerini, mimarisini çok seviyorum" dedi. Şıkel ise şu sözlerle Brezilyalı meslektaşına övgüler yağdırdı: "Onun da benim gibi anne olması ve mesleğimizi hala aşkla yapıyor olmamız çok güzel bir şey.'

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