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  • 24.05.2019
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'nin kardeşi 'den lu ’a yakın markaj!

’nin tasarımcı kardeşi , kendisi gibi gurbetçi olan lu futbolcu ’a kancayı taktı. Açıkgöz, da takip dahi etmediği Can’ın paylaşımlarını beğenmeye doymadı.



Hızlı aşk hayatıyla manşetlerden düşmeyen seksi popçu Hadise'nin, tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz de ablasından geri kalmadı. Geçtiğimiz yıla kadar ablasının imaj danışmanlığını üstlenen Açıkgöz, ünlü şarkıcıyla yollarını ayırınca annesiyle doğum yeri olan Belçika'ya dönmüştü. Hayatını gözlerden uzak yaşayan Derya Açıkgöz'ün özel yaşamındaki gelişmeleri ise sosyal medya ele verdi.

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