Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 22.05.2019
  • Gazete

ile 'i 'çocuk' iddiası karşı karşıya getirdi

, ’ın çocuğu olduğunu öne sürüp topu ’e attı. Seçkin, dedikoduyu yaydığı iddiasını yalanlayıp ‘Simge dostum’ dedi.



Popçu Simge Sağın ile meslektaşı Ece Seçkin, çocuk iddiasıyla karşı karşıya geldi. Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia eden TV yorumcusu Cem Aydınlı, söylentiyi Ece Seçkin'in yaydığını öne sürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSimge Sağın ile Ece Seçkin'i 'çocuk' iddiası karşı karşıya getirdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri