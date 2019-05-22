Popçu Simge Sağın ile meslektaşı Ece Seçkin, çocuk iddiasıyla karşı karşıya geldi. Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia eden TV yorumcusu Cem Aydınlı, söylentiyi Ece Seçkin'in yaydığını öne sürdü.
- Saklambaç
- 22.05.2019
- Gazete
Simge Sağın ile Ece Seçkin'i 'çocuk' iddiası karşı karşıya getirdi
Cem Aydınlı, Simge Sağın’ın çocuğu olduğunu öne sürüp topu Ece Seçkin’e attı. Seçkin, dedikoduyu yaydığı iddiasını yalanlayıp ‘Simge dostum’ dedi.
Popçu Simge Sağın ile meslektaşı Ece Seçkin, çocuk iddiasıyla karşı karşıya geldi. Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia eden TV yorumcusu Cem Aydınlı, söylentiyi Ece Seçkin'in yaydığını öne sürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.