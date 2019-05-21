Tek rakibi Herkül

Sosyetik Biricik Suden, önceki gün spor aşkını yine gözler önüne serdi. 19 Mayıs'ı spor salonunda geçiren Suden, ağırlık antrenmanı yaptı. İlerleyen yaşına rağmen fit ve kaslı vücuduyla dikkat çeken Biricik Suden'e takipçilerinden "Bu gidişle tek rakibiniz Herkül olacak" esprileri geldi.
- Saklambaç
- 21.05.2019
- Gazete
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