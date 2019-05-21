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  • 21.05.2019
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Tek rakibi

Tek rakibi Herkül
Sosyetik Suden, önceki gün spor aşkını yine gözler önüne serdi. 19 Mayıs'ı spor salonunda geçiren Suden, ağırlık antrenmanı yaptı. İlerleyen yaşına rağmen fit ve kaslı vücuduyla dikkat çeken Biricik Suden'e takipçilerinden "Bu gidişle tek rakibiniz olacak" esprileri geldi.

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