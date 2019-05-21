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  • 21.05.2019
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Tatlıses'ten 'ye "Porsche" taşı!

, ‘Cool olmak işe yaramıyor. Ben daha Porsche almadım’ diyerek ’yi iğneledi.

Porsche tası!
Dilan Çıtak Tatlıses, genç popçu Aleyna Tilki'yi iğnelemeyi sürdürüyor… Tatlıses, geçen yıl Tilki için "O star değil" demişti. Popçu, şimdi de Tilki'nin aracını diline doladı.



Tatlıses, "Çok cool'sun, bu ülkeye fazlasın" diye iltifat eden takipçisine şu yanıtı verdi: "Fazla cool olunca yemiyor bu ülkede. O yüzden daha Porsche alamadım." Tilki, geçen yıl Porsche cip satın almıştı.



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