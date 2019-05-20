Sosyetenin en gezgin isimleri arasında yer alan Çapa Ailesi, önceki gün yine yollara düştü. Şebnem Çapa ile güzel kızı Ceylan, soluğu Beyrut'ta aldı. Birçok yaşıtının aksine vaktinin büyük kısmını anne ve babasıyla geçirip sık sık onlarla tatile çıkan Ceylan Çapa, Beyrut'tan da bol bol paylaşım yaptı. Sosyetik güzele, "Ailene olan düşkünlüğünle yaşıtlarına çok güzel örnek oluyorsun" mesajları yağdı.
- Saklambaç
- 20.05.2019
- Gazete
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