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  • 20.05.2019
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’la boşanan 'den evliliğe !

’la Mart’ta boşanan , ikinci evliliğe yaktı. ile aşk yaşayan Şener, ‘Evlilik uzak değil’ dedi.

Evlilik yakın

İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliği Mart'ta olaylı şekilde biten Demet Şener, aşkı Nisan'da işadamı Cenk Küpeli'de bulmuştu. ABD tatilinden dönen aşıklar, önceki gün ayaklarının tozuyla Akatlar'daydı.



Eski manken, evlilik sorularına "Sürpriz. Ama çok uzun değil" yanıtını verip yakında nikah masasına oturacağını müjdeledi.
Kutluay'ın ihanetine uğradığı iddiasıyla Mart'ta boşanan Şener, mahkeme kararıyla 300 günlük iddet müddetini de kaldırdı. Bu da "Evlilik yakın" dedirtti.

DOĞAN SAVAŞ

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