Oyuncu Gupse Özay, önceki gün Datça'daki bir otelin kapısını çaldı. Özay, otelde kendinden başka misafir olmadığını gördü. Ünlü oyuncu, çalışanlarla poz verip altına da şu notu düştü: "Sezon başlamadığı için otelin tek müşterisi olarak ekiple çay sohbetlerimiz müthişti."
Özay'ın çalışanlarla verdiği bu pozda makyajsız olması dikkat çekti.
Özay'ın çalışanlarla verdiği bu pozda makyajsız olması dikkat çekti.
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