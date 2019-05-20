Oyuncu ​Gupse Özay, önceki gün Datça'daki bir otelin kapısını çaldı. Özay, otelde kendinden başka misafir olmadığını gördü. Ünlü oyuncu, çalışanlarla poz verip altına da şu notu düştü: "Sezon başlamadığı için otelin tek müşterisi olarak ekiple çay sohbetlerimiz müthişti."

Özay'ın çalışanlarla verdiği bu pozda makyajsız olması dikkat çekti.