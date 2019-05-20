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  • 20.05.2019
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Can ailesinin tüm fertleri isimlerini 'nın kıtalarından aldı

Türk milleti, bağımsızlık destanı yazdı. Vatan şairi , o şanlı mücadeleyi ’yla taçlandırdı. Can ailesinin tüm fertleri isimlerini bu kıtalardan aldı...

İstiklal 'can'dadır

Türk halkının bağımsızlık mücadelesi, tarihe altın harflerle kazındı. Kurtuluş Savaşı, vatan şairi 'un yüreğinden dökülen İstiklal Marşı ile anlatıldı. Kafkasya'dan göç edip, 'e yerleşen Can ailesinin biricik oğulları da bu marşın dizelerine gönülden bağlandı. 82 yıl önce doğan ilk çocuğuna 'ndan esinlenerek 'Korkmaz' ismini veren Sefer Can, bunun, gelecek nesillerde de devam etmesini nasihat bıraktı.

1990 yılında hayata veda eden vatan sevdalısı Can'ın bu isteğini oğlu ve torunu kırmadı. Bugün dördüncü kuşağa ulaşan ailede doğan her birey, İstiklal Marşı'ndan isimler aldı. Ahmet Serhat Can, ailedeki 17 kişinin isimlerini sıraladı: "Babam Korkmaz, büyük amcam Sönmez, küçük amcam Şafak, halalarım Yüzen ve Hilal, kuzenlerim Kahraman, Irkım, Şuheda, Birgül, Yurdun, Can ve Ezel, yeğenlerim ise Çehre, Parla, Ata ve Hür. İstiklal Marşı'nda isim bitmiyor..."



DUYGU DOLU...
Sönmez Can ile eşi Aysel Can, isimlerin hikayelerini duyanların çok duygulandığını anlattı. "İstiklal Marşı'mızın sözlerinin evlatlarımıza, torunlarımıza isim olarak verilmesi bizi hep duygulandırmıştır. Kime anlatsak duygulanıyor, gözleri doluyor" ifadesini kullandı.

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