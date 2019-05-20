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  • 20.05.2019
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ile nişanlısı ’in yıldızı hayranı çıktı!

Önümüzdeki ay nikah masasına oturacak olan ile nişanlısı ’in yıldızı , önceki gün aşka geldi. İkili, ’ın ‘Ağlar O Deli’ şarkısı eşliğinde lüks araçlarında romantik anlar yaşadı.

Bir demet mutluluk

Aşklarıyla Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da gözde olan Amine Gülşe ve nişanlısı Mesut Özil, Demet Akalın hayranı çıktı. 7 Haziran'da Four Seasons Bosphorus'taki görkemli törende nikah masasına oturacak olan ikili, önceki gün araçlarıyla turundaydı.

2014 birinci güzeli Gülşe, Arsenal'in Türk yıldızı aşkı Özil'e 'ın 'Ağlar O Deli' şarkısını dinletti. Güzel oyuncu ile nişanlısı; sözü Hakkı Yalçın'a, müziği ise Ayla Çelik'e ait duygusal parçayla romantik anlar yaşadı. Gülşe, Akalın'ın son albümü 'Ateş'teki dinlenme rekorları kıran şarkıyla aşkına adeta serenat yaptı. Gülşe, bu anları da sosyal medyada paylaşıp mutluluklarını gözler önüne serdi.

DÜĞÜNE DAVET...
Oyuncu, paylaşımına Demet Akalın'ı da etiketleyip popçuya övgü yağdırdı. Türk şarkılarına hayran olan doğumlu Özil de aşkıyla birlikte parçanın şu kısmına eşlik ederek romantikliğini konuşturdu: "Ona benden bahsetmeyin anlar / Anlar hala sevdiğimi / Bu şarkıyı dinletmeyin / Ağlar ağlar ağlar o deli." Ünlü çifte "Mutluluğunuz daim olsun. Allah sizi nazarlardan korusun" yorumları geldi. Bu arada Gülşe ile Özil'in düğünlerine Demet Akalın'ı da davet edip bu şarkıyla dans etmek istedikleri de konuşulanlar arasında...

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