Dün 27 yaşına giren güzel oyuncu Ebru Şahin, Ağrılı miniklerden çok özel bir hediye aldı. atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin Reyyan'ı Şahin, geçen ay 'Köy Okulları Yardım Projesi' kapsamında dizinin çekildiği Mardin başta olmak üzere Ağrı, Van ve Diyarbakır'daki öğrenciler için bağış yapmıştı. Ağrı Kazım Karabekir İlkokulu'nda okuyan öğrenciler de kendilerine oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri gönderen oyuncunun iyiliğine kayıtsız kalmadı.
- Saklambaç
- 19.05.2019
- Gazete
Ağrılı minikler Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i mutluluktan havalara uçurdu
Ağrı’daki köy okullarına kırtasiye malzemesi gönderen Ebru Şahin, öğrencilerin yüzünü güldürdü. Ağrılı minikler de güzel oyuncunun doğum gününü videoyla kutlayıp Şahin’i mutluluktan havalara uçurdu.
Dün 27 yaşına giren güzel oyuncu Ebru Şahin, Ağrılı miniklerden çok özel bir hediye aldı. atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin Reyyan'ı Şahin, geçen ay 'Köy Okulları Yardım Projesi' kapsamında dizinin çekildiği Mardin başta olmak üzere Ağrı, Van ve Diyarbakır'daki öğrenciler için bağış yapmıştı. Ağrı Kazım Karabekir İlkokulu'nda okuyan öğrenciler de kendilerine oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri gönderen oyuncunun iyiliğine kayıtsız kalmadı.
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