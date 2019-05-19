Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.05.2019
  • Gazete

lı minikler Hercai'nin Reyyan'ı 'i mutluluktan havalara uçurdu

’daki köy okullarına kırtasiye malzemesi gönderen , öğrencilerin yüzünü güldürdü. Ağrılı minikler de güzel oyuncunun doğum gününü videoyla kutlayıp Şahin’i mutluluktan havalara uçurdu.



Dün 27 yaşına giren güzel oyuncu Ebru Şahin, Ağrılı miniklerden çok özel bir hediye aldı. atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin Reyyan'ı Şahin, geçen ay 'Köy Okulları Yardım Projesi' kapsamında dizinin çekildiği Mardin başta olmak üzere Ağrı, Van ve Diyarbakır'daki öğrenciler için bağış yapmıştı. Ağrı Kazım Karabekir İlkokulu'nda okuyan öğrenciler de kendilerine oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri gönderen oyuncunun iyiliğine kayıtsız kalmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAğrılı minikler Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i mutluluktan havalara uçurdu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri