27 yaşına giren güzel oyuncuminiklerden çok özel bir hediyealdı.sevilen dizisiReyyan'ıŞahin, geçen aykapsamında dizinin çekildiğibaşta olmaküzereöğrencileriçin bağış yapmıştı.okuyan öğrenciler de kendilerineoyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri gönderenoyuncunun iyiliğine kayıtsız kalmadı.