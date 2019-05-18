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  • 18.05.2019
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’ndan havalı dönüş

Uzun süredir lüks araçlarıyla boy göstermeyen , sahaya döndü. ’nun pilot eşi, önceki gün Porsche cipinin rengini 8 bin 500 TL’ye değiştirdi. Bu anları da ’da paylaşıp şov yaptı.

Yağmur'dan havalı dönüş
BİR dönem o zaman Galatasaray'da forma giyen eşi Sabri Sarıoğlu'nun hediye ettiği 2 buçuk milyon TL'lik Lamborghini ile gündem olan Yağmur Sarıoğlu, uzun süre bu gösterişe son vermişti. Dillere destan araçlarını bir bir satan Sarıoğlu çifti, daha mütevazı araçlarla görüntülenmeye başlamıştı. , geçtiğimiz yıl ise eşine 565 bin TL değerinde Porsche Cayenne almıştı. Önceki gün bir araç kaplama firmasına giden , cipinin rengini maviye döndürdü.



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Bu renk değişikliği için de cebinden 8 bin 500 TL çıkan Yağmur Hanım, aracının kaplanırken çektiği anları da 'da paylaştı. Uzun süredir bu tarz havalı paylaşımlardan uzak kalan Yağmur Sarıoğlu'nun videosu ise "Yengeden İstanbul trafiğine havalı dönüş" dedirtti.


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