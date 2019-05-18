Annesinin izinden giderek oyunculuk dersleri olan Deren Talu'nun hayali gerçek oldu. 21 yaşındaki genç kız; Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale-Hacıbey' adlı filmin kadrosuna girdi.
Çekimler için şimdilerde Ukrayna'da olan Deren Talu, tarihi film için binicilik dersleri almaya başladı. Talu, filmde Ahmet Paşa'nın kılıç kuşanan, ok atan ve at binen kızı Fatıma karakterine hayat verecek.
Çekimler için şimdilerde Ukrayna'da olan Deren Talu, tarihi film için binicilik dersleri almaya başladı. Talu, filmde Ahmet Paşa'nın kılıç kuşanan, ok atan ve at binen kızı Fatıma karakterine hayat verecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.