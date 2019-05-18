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  • 18.05.2019
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annesinin izinde

, ve ortak yapımı ‘Son Kale-Hacıbey’ filminde rol alacak olan , çekimlere start verdi. Talu, ilk iş binicilik dersleri alıyor...

Sanat için ders
Annesinin izinden giderek oyunculuk dersleri olan Deren Talu'nun hayali gerçek oldu. 21 yaşındaki genç kız; Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale-Hacıbey' adlı filmin kadrosuna girdi.



Çekimler için şimdilerde 'da olan , tarihi film için binicilik dersleri almaya başladı. Talu, filmde Ahmet Paşa'nın kılıç kuşanan, ok atan ve at binen kızı Fatıma karakterine hayat verecek.

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