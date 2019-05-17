Güzel oyuncu Aslı Enver, yaza fit şekilde girmek için kolları sıvadı. 35 yaşındaki oyuncu, fazlalıklarından kurtulmak için de Hollywood yıldızlarının izinden gitti. Ünlü oyuncu; Adriana Lima, Kim Kardashian, Monica Bellucci ile Halle Berry ve Jessica Alba'nın uyguladığı ketojenik diyete başladı.
- Saklambaç
- 17.05.2019
- Gazete
Hande Erçel'in ardından Aslı Enver de ketojenik diyete başladı
Dünyaca ünlü starların gözdesi ‘ketojenik diyet’ Türk ünlüleri de etkisi altına aldı. Hande Erçel’in ardından Aslı Enver de karbonhidratı yasaklayan ketojenik diyete başladı. Enver, aylık 3 bin liraya kendisi için özel menü hazırlattı.
Güzel oyuncu Aslı Enver, yaza fit şekilde girmek için kolları sıvadı. 35 yaşındaki oyuncu, fazlalıklarından kurtulmak için de Hollywood yıldızlarının izinden gitti. Ünlü oyuncu; Adriana Lima, Kim Kardashian, Monica Bellucci ile Halle Berry ve Jessica Alba'nın uyguladığı ketojenik diyete başladı.
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