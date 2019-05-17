Eski eşler Tolga Karel ile Günay Musayeva arasındaki kavga hortladı. Azeri model, 4 yıllık eski eşi ve 8 yaşındaki oğlu Cihangir'in babası Karel için açtı ağzını yumdu gözünü… Musayeva, 2015'te boşanırken aylık 500 lira nafaka ödemesine karar verilen Karel'in 5 yıldır elini cebine atmadığını iddia edip ekledi: "İnşallah diğer çocuklarına daha iyi baba olur. 5 yıldır bir kez bile arayıp oğlumuzla konuşmadı. Cihangir'i Babalar Günü'nde etkilenmesin diye okula göndermiyorum." Oyunculuğu bırakıp ABD'de tır şoförlüğü yapan Karel ise eski eşine sert yanıt verdi.
- Saklambaç
- 17.05.2019
- Gazete
Tolga Karel eski eşi Günay Musayeva'ya ateş püskürdü! "Beni öldürtmek istedi"
Tolga Karel, kendisini ‘hayırsız baba’ diye suçlayan eski eşi Günay Musayeva’ya ateş püskürdü. Eski oyuncu, Azeri modelin kendisini 2015’te şoförüne öldürtmeye çalıştığını öne sürüp ağızları açıkta bıraktı.
Eski eşler Tolga Karel ile Günay Musayeva arasındaki kavga hortladı. Azeri model, 4 yıllık eski eşi ve 8 yaşındaki oğlu Cihangir'in babası Karel için açtı ağzını yumdu gözünü… Musayeva, 2015'te boşanırken aylık 500 lira nafaka ödemesine karar verilen Karel'in 5 yıldır elini cebine atmadığını iddia edip ekledi: "İnşallah diğer çocuklarına daha iyi baba olur. 5 yıldır bir kez bile arayıp oğlumuzla konuşmadı. Cihangir'i Babalar Günü'nde etkilenmesin diye okula göndermiyorum." Oyunculuğu bırakıp ABD'de tır şoförlüğü yapan Karel ise eski eşine sert yanıt verdi.
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