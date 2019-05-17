Demet Akalın ile Hande Yener, küslüğü mazide bıraktı. Geçtiğimiz aylarda birbirlerine zeytin dalı uzatan ikiliden Akalın, dün de Yener'e jest yaptı. Akalın, popçunun 'Acele Etme' şarkısını aracında dinlerken çektiği videoyu "Efsane şarkı" notuyla paylaşarak herkesi şaşırttı.
- Saklambaç
- 17.05.2019
- Gazete
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