Adanalı yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bugüne kadar yer aldığı bütün yapımlar, dünyanın birçok ülkesinde patlama yaptı. Tatlıtuğ'un ABD ve Kanada'da yaşayan kadın hayranları ise geçtiğimiz yıl 'kivancnorthamerica' adlı bir internet sitesi açtı. Siteyi kuran 10 işkadını, Tatlıtuğ'un her adımını bu platformda paylaşmaya başladı. Site üyeleri, 30 Eylül'de de ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Türk Festivali'ne katıldı. Burada stant açan Kıvanç hayranları, ABD'de yaşayan Türk öğrenciler için bağış topladı.
Bununla da yetinmeyen kadınlar, bu yaz İstanbul turları düzenleyeceklerini açıkladı. Tura katılanların megakentin tarihi noktalarını gezecekleri vurgulandı. Site sahipleri ayrıca, kadın kafilesini Kıvanç Tatlıtuğ ile buluşturmayı planladıklarını belirtti...
Bununla da yetinmeyen kadınlar, bu yaz İstanbul turları düzenleyeceklerini açıkladı. Tura katılanların megakentin tarihi noktalarını gezecekleri vurgulandı. Site sahipleri ayrıca, kadın kafilesini Kıvanç Tatlıtuğ ile buluşturmayı planladıklarını belirtti...
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