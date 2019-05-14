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  • 14.05.2019
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adına açan Amerikalı işkadınları turu düzenleyecek

adına açan 10 Amerikalı işkadını, şimdi de turu düzenleyecek. Kafile, yakışıklı oyuncuyla tanışma şansı bulacak.

Kıvanç turizm!
Adanalı yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bugüne kadar yer aldığı bütün yapımlar, dünyanın birçok ülkesinde patlama yaptı. Tatlıtuğ'un ABD ve Kanada'da yaşayan kadın hayranları ise geçtiğimiz yıl 'kivancnorthamerica' adlı bir açtı. Siteyi kuran 10 işkadını, Tatlıtuğ'un her adımını bu platformda paylaşmaya başladı. Site üyeleri, 30 Eylül'de de 'nin başkenti Washington'da düzenlenen Türk Festivali'ne katıldı. Burada stant açan Kıvanç hayranları, ABD'de yaşayan Türk öğrenciler için bağış topladı.



Bununla da yetinmeyen kadınlar, bu yaz İstanbul turları düzenleyeceklerini açıkladı. Tura katılanların megakentin tarihi noktalarını gezecekleri vurgulandı. Site sahipleri ayrıca, kadın kafilesini ile buluşturmayı planladıklarını belirtti...

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