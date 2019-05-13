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  • 13.05.2019
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'la ilgili şoke eden iddiası

, 'nin kalbini çaldı. 'ne gelin gitmeyi başardı. Kraliyet Ailesi'nin 7. varisi olan oğlunu da doğurup şöhretini katladı. Meghan bu kez hesabıyla gündemi salladı.

İştagram!
, 'nin kalbini çaldı. 'ne gelin gitmeyi başardı. Kraliyet Ailesi'nin 7. varisi olan oğlunu da doğurup şöhretini katladı. Meghan bu kez hesabıyla gündemi salladı. İngiliz basını, Markle'ın Kraliyet Ailesi'nin imkanlarını kullanarak "SussexRoyal" adlı Instagram hesabından gizli gizli tanıtım yaptığını yazdı. Markle, Instagram'da "Akıl sağlığı ayı" etkinlikleri adı altında bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafı inceleyen İngiliz basını, Markle'ın akıl sağlığıyla alakası olmayan bir meditasyon merkezinin reklamını yaptığını saptadı. Geceliği 900 İngiliz Poundu (Yaklaşık 7.000 TL) olan merkezin sahibi ise Düşes Meghan'ın yakın arkadaşı Taryn Toomey.



Meghan, yakın arkadaşı Toomey'e çalıştı!

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