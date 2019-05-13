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  • 13.05.2019
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hakkında şok iddia!

'ın eski eşi hakkında şok iddia! Jahovic, Sırp basınının iddiasına göre eski aşkı evli işadamı ’e döndü. Hatta ikili, Belgrad’da gizli gizli görüşmeye de başladı.

Aşk hayatı 'Sırp'a sardı
Popçu Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitiren Emina Jahovic'in aşk hayatı arapsaçına döndü. Sandal'dan boşandıktan bir ay sonra Sadettin Saran'la aşk yaşayan Sırp şarkıcı, 7 ay sonra ise hüsrana uğramıştı. Sandal'la boşandığı dönemde Sırp basını tarafından evliliğinin eski aşkı Marko Miskovic yüzünden bittiği öne sürülen Jahovic hakkında geçtiğimiz gün de yeni bir iddia ortaya atıldı.

OĞULLARI OLACAK!
Sırbistan'daki Alo dergisi, yıllar önce evliliğin eşiğinden dönen Jahovic ile Miskovic'in yeniden bir araya geldiğini yazdı. İkilinin, geçtiğimiz ay Belgrad'daki bir mekanda buluştuğunu yazan dergi, eski aşıkların baş başa romantik bir yemek yediğini öne sürdü. Dergi, 'in Marko Miskovic'in müdavimi olduğu restorana gitmesini "Emina, barışmak için istekli" diye yorumladı. Evli işadamının Sırp güzelle gizlice buluşmaya başladığını öne süren Sırp basını bir astroloğun şu ilginç tahminini de manşetlere taşıdı: "Önceki ilişkilerinde kıskançlığı yüzünden hüsrana uğrayan Emina, Marko ile çok mutlu olacak. İkilinin bir de oğlu olacak."



Geçen yıl da Emina ile adı aşk dedikodusuna karışan Miskovic, iddiayı "Onu 11 yıldır görmüyorum" diye yalanlamıştı.




Jahovic ile Miskovic'in barıştığı iddiası, Sırbistan'da manşetlerde...​



EVLİLİĞE TIP OYNADI
Aşkları 5 aydır doludizgin süren ile Melis Sütşurup, önceki akşam Etiler Armutlu'daydı. Sandal, aracın yan koltuğuna geçerken sosyetik güzel de aşkının şoförlüğünü yaptı. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen ikili, evlilik sorularına ise sessiz kaldı.

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