Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkında şok iddia: Gizlice görüşüyorlar!
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Mustafa Sandal ile boşandıktan sonra Sadettin Saran ile aşk yaşayan ama bu ilişkisini sürdüremeyen Emina Jahovic'in eski aşkı Marko Miskovic ile birlikte olduğu iddia ediliyor! Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, geçmişte Marko Miskovic ile evliliğin eşiğinden dönmüştü. İşte Emina Jahovic'in yeni sevgilisi...
Bir Sırp gazetesinin iddiasına göre ünlü şarkıcı Emina Jahovic, eski sevgilisi Marko Miskovic ile tekrardan bir araya geldi. Jahovic ve Miskovic'in gizlice görüştüğü söylentisi ise dikkatlerden kaçmadı. Sırp gazetesi Alo, Emina Jahovic'in, eski sevgilisi Marko Miskovic ile birlikte olduğunu iddia etti. Söylentilere göre çift, bir süredir gizlice görüşüyor.
GİZLİCE GÖRÜŞÜYORLAR
Emina Jahovic ile eski aşkı Marko Miskovic'in yeniden ilişki yaşadığı iddia ediliyor. Sırbistan'ın Alo gazetesi, ikilinin Belgrad'daki bir gece kulübünde birlikte eğlendiğini ve bir süredir gizlice görüştüklerini yazdı. İşte Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in yeni sevgilisi Marko Miskoviç...