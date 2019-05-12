Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkında şok iddia: Gizlice görüşüyorlar!

Bir Sırp gazetesinin iddiasına göre ünlü şarkıcı Emina Jahovic, eski sevgilisi Marko Miskovic ile tekrardan bir araya geldi. Jahovic ve Miskovic'in gizlice görüştüğü söylentisi ise dikkatlerden kaçmadı. Sırp gazetesi Alo, Emina Jahovic'in, eski sevgilisi Marko Miskovic ile birlikte olduğunu iddia etti. Söylentilere göre çift, bir süredir gizlice görüşüyor.