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  • 13.05.2019
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Atv'nin gurur gecesi

atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’, önceki akşamki ‘, Sanat- Turizm Etkinlikleri ve Ödül Töreni’nde 4 ödül birden alıp başarısını taçlandırdı.

Atv'nin gurur gecesi
Önceki akşam Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de düzenlenen 'Marka Kent Bodrum Kültür, Sanat-Turizm Etkinlikleri ve Ödül Töreni'ne atv, damga vurdu. Ünlü akınının yaşandığı gecede atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' ödülleri sildi süpürdü. 'Bir Zamanlar Çukurova'; gecede 'En İyi Erkek Oyuncu', 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Televizyon Dizisi' ödüllerine layık görüldü. Dizinin başrol oyuncuları Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık, ödüllerini tüm dizi ekibine ithaf etti. Törende merhum sanatçı Sadri Alışık'a layık görülen 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü de oğlu aldı. Alışık, "Bize bıraktığı en büyük değeri, iyi insan olma geleneğini sürdürmeye gayret gösteriyoruz" dedi.



USTA İŞİ HATIRA
Türk Sineması'nın usta ismi Salih Güney de törende 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' aldı. Güney, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık ile de sahnede objektiflere böyle hatıra pozu verdi.



AFRODİT'İ ÖPMEYE DOYMADI
, sahnede Türk Sineması'nın Afrodit'i 'ı öpücüklere boğdu.

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