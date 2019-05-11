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  • 11.05.2019
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İyilik rekoru! ile 'te başlayan aşevi kampanyasına sessiz kalmadı

ile programı, bu kez bir iyilik rekoruna imza attı. desteğiyle Müge Anlı ve açılması için canlı yayında başlatılan kampanyaya kayıtsız kalmadı. 2 saatte tam 2 milyon 127 bin 498 lira toplandı...

İyilik rekoru
Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine bir rekora imza attı. Hafta içi her gün milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı, Ramazan ayının ilk haftasında Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı programında ağırladı. Yayın sırasında ve 'te aşevi açılması için kampanya başlattı. Ekran başındaki izleyicilerine "Müge yaz, 1 SMS at! 10 TL bağışta bulun!" çağrısı yaptı. "En yardımsever izleyici, benim izleyicilerim. Siftah benden bereket Allah'tan" diyerek kampanyaya 35 bin TL bağışladı. ise bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Ekran başındaki milyonlar, telefonlarına sarıldı. Kampanyanın ilk 15 dakikasında tam 1 milyon 39 bin 374 lira toplandı. Toplanan bu miktar ile Erzurum ve Gaziantep'te açılacak 'Müge Anlı ve Dostları Aşevi' için gerekli imkanların sağlandığı vurgulandı.



3 ÖĞÜN SICAK YEMEK
Yurt içi ve yurt dışından arayan izleyiciler hesap numaralarını alarak yardıma devam etmek istediklerini açıkladı. Toplanan yardımlar ile kurulacak ve , ihtiyaç sahiplerine her gün 3 öğün sıcak yemek ikramında bulunacak ve gezici bir Aşevi daha kurulacağı açıklandı. Kampanya devam ederken, bugün itibariyle toplam bağış 2 milyon 127 bin 498 liraya ulaştı. İzlenme rekorları kıran Müge Anlı, bu kampanya ile bir de iyilik rekoruna imza attı...

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