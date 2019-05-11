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  • 11.05.2019
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, 'un rol aldığı dizinin kadrosuna girmekten son anda vazgeçti

Bulut kaçışı
Hande Ataizi'den şok karar... Güzel oyuncu, 19 yıl önce kendisini film setinde taciz ettiğini söylediği Talat Bulut'un rol aldığı dizinin kadrosuna girmekten son anda vazgeçti.

Ataizi, kararının nedenini şöyle açıkladı: "Gergin bir ortamda çalışmayı tercih etmedim. Yapımcıyla da konuşup bu kararı aldık."

​AYDIN HAMZA

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