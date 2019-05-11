Hande Ataizi'den şok karar... Güzel oyuncu, 19 yıl önce kendisini film setinde taciz ettiğini söylediği Talat Bulut'un rol aldığı dizinin kadrosuna girmekten son anda vazgeçti.



Ataizi, kararının nedenini şöyle açıkladı: "Gergin bir ortamda çalışmayı tercih etmedim. Yapımcıyla da konuşup bu kararı aldık."



​AYDIN HAMZA