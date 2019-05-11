Hande Ataizi'den şok karar... Güzel oyuncu, 19 yıl önce kendisini film setinde taciz ettiğini söylediği Talat Bulut'un rol aldığı dizinin kadrosuna girmekten son anda vazgeçti.
Ataizi, kararının nedenini şöyle açıkladı: "Gergin bir ortamda çalışmayı tercih etmedim. Yapımcıyla da konuşup bu kararı aldık."
AYDIN HAMZA
Ataizi, kararının nedenini şöyle açıkladı: "Gergin bir ortamda çalışmayı tercih etmedim. Yapımcıyla da konuşup bu kararı aldık."
AYDIN HAMZA
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