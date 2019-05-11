Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın; dün eşi Okan Kurt, kızı Hira ve yakın dostu Fatih Ürek'le birlikte Maldivler tatiline çıktı. Egzotik adaya gitmeden önce sabah saatlerinde soluğu İstanbul Havalimanı'nda alan ünlü popçu, gözlerine inanamadı. Türkiye'nin gururu olan İstanbul Havalimanı'na hayran kalan Demet Akalın, burada çektiği videoları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
- Saklambaç
- 11.05.2019
- Gazete
Demet Akalı'nda İstanbul Havalimanı'na övgü! "Kıskanılmakta haklı burası müthiş"
Popçu Demet Akalın, dün sabah ilk kez gittiği İstanbul Havalimanı’na hayran kaldı. Akalın, havalimanını yersiz yere eleştiren klayve delikanlılarına ise ‘Kıskanılmakta haklı. Burası müthiş’ çıkışı yaptı.
Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın; dün eşi Okan Kurt, kızı Hira ve yakın dostu Fatih Ürek'le birlikte Maldivler tatiline çıktı. Egzotik adaya gitmeden önce sabah saatlerinde soluğu İstanbul Havalimanı'nda alan ünlü popçu, gözlerine inanamadı. Türkiye'nin gururu olan İstanbul Havalimanı'na hayran kalan Demet Akalın, burada çektiği videoları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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