İngiliz Kraliyet Ailesi'nin merakla beklediği doğum gerçekleşti. Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ilk çocuğu, 6 Mayıs'ta dünyaya geldi. Erkek bebeğe, Archie Harrison adı verildi. Kraliyet bebeğinin doğumunun ortalama 1 milyon dolara (6 milyon 230 bin) mal olduğu öğrenildi. İngiliz basını, bebek için yapılan bazı harcamaları listeledi. Özel Portland Hastanesi'nde yapılan doğumun bedeli 121 bin TL, Frogmore Kır Evi'ndeki bebek odası 405 bin TL, Markle'in hamilelik sitili 3 milyon 122 bin TL, doğum öncesi New York'ta yapılan baby shower partisi ise 2.5 milyon TL'ydi.
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