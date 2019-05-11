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  • 11.05.2019
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Hercai'nin 'Reyyan Şadoğlu'su 'den alkışlık hareket! Minikler için kolları sıvadı...

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Hercai’nin yıldızı , yine iş başında. Güzel oyuncu, Mardin’den sonra lı minikler için kolları sıvadı.

Güzel yürek
Her cuma atv'de ekrana gelen reyting rekortmeni dizi 'Hercai'nin başrolündeki isim Ebru Şahin'den alkışlık hareket... Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay dizi çekimlerinin yapıldığı Mardin'deki çocuklara yardım eli uzutmaştı. 25 yaşındaki oyuncu, Mardin Derik Yassıtepe Köyü'ndeki miniklere kırtasiye yardımı gönderdi.

Şahin, önceki gün de yine 'daki 'koyokullariyardimprojesi' adlı hesap aracılığıyla bu kez Şanlıurfa'daki bir okulun öğretmeniyle irtibata geçti. Güzel oyuncu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Han Köyü'nde bulunan ve toplam mevcudu 16 öğrenci olan okulun eksiklerinin bir kısmını tamamladı.

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