Her cuma atv'de ekrana gelen reyting rekortmeni dizi 'Hercai'nin başrolündeki isim Ebru Şahin'den alkışlık hareket... Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay dizi çekimlerinin yapıldığı Mardin'deki çocuklara yardım eli uzutmaştı. 25 yaşındaki oyuncu, Mardin Derik Yassıtepe Köyü'ndeki miniklere kırtasiye yardımı gönderdi.
Şahin, önceki gün de yine Instagram'daki 'koyokullariyardimprojesi' adlı hesap aracılığıyla bu kez Şanlıurfa'daki bir okulun öğretmeniyle irtibata geçti. Güzel oyuncu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Han Köyü'nde bulunan ve toplam mevcudu 16 öğrenci olan okulun eksiklerinin bir kısmını tamamladı.
Şahin, önceki gün de yine Instagram'daki 'koyokullariyardimprojesi' adlı hesap aracılığıyla bu kez Şanlıurfa'daki bir okulun öğretmeniyle irtibata geçti. Güzel oyuncu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Han Köyü'nde bulunan ve toplam mevcudu 16 öğrenci olan okulun eksiklerinin bir kısmını tamamladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.