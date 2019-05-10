Bebek gelirse anlarsınız

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam Ulus Sunset'te yemekteydi. İmirzalıoğlu, yeni projeleri hakkında konuşurken kendisi için önemli olanın senaryo olduğunu dile getirdi.
Yakışıklı oyuncu, eşinin hamile olduğu iddiaları içinse gülerek "Hamile olduğu zaman anlarsınız zaten" dedi.
DOĞAN SAVAŞ
Yakışıklı oyuncu, eşinin hamile olduğu iddiaları içinse gülerek "Hamile olduğu zaman anlarsınız zaten" dedi.
DOĞAN SAVAŞ
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