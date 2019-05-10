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  • 10.05.2019
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Bebek gelirse anlarsınız

Bebek gelirse anlarsınız
Sinem Kobal ve , önceki akşam Ulus Sunset'te yemekteydi. İmirzalıoğlu, yeni projeleri hakkında konuşurken kendisi için önemli olanın senaryo olduğunu dile getirdi.

Yakışıklı oyuncu, eşinin hamile olduğu iddiaları içinse gülerek "Hamile olduğu zaman anlarsınız zaten" dedi.

DOĞAN SAVAŞ

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