Batiad'ın düzenlediği defilede podyuma çıkan Simge Tertemiz'den Kerimcan Durmaz'a ağır gönderme: "Sosyal medya ile gelen sosyal medya ile gider. Kendi ipini kendi çeker."
Batiad'ın düzenlediği defilede podyuma çıkan Simge Tertemiz'den Kerimcan Durmaz'a ağır gönderme: "Sosyal medya ile gelen sosyal medya ile gider. Kendi ipini kendi çeker."
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